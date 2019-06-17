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  5. 17 Haziran 2019 20:04

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Juan Mata, Manchester United'da kalıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Juan Mata, Manchester United'da kalmaya yakın...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Juan Mata, Manchester United'da kalıyor
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2014 yılında Chelsea'den 37,5 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Kırmızı Şeytanlar'a katılan orta saha oyuncusunun sözleşmesi iki hafta önce sona erdi ve henüz yeni bir anlaşma yapmadı.

Mirror'da yer alan habere göre, Mata'nın temsilcileriyle United arasında görüşmeler devam ediyor ve taraflar anlaşmaya epey yaklaştı. Haftalık 140 bin Sterlin kazanan 31 yaşındaki yıldız maaşında yeni bir zam istediği ancak United'ın bu isteği yerine getirmek istemediği belirtiliyor. Detayların çözülmesi halinde bir yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Antonio Valencia ve Ander Herrera'yı elden çıkaran Manchester United'da Paul Pogba ve kaleci David de Gea'nın da geleceği belirsizliğini koruyor.

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