Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası

Liderlik yarışına devam eden Fenerbahçe'de bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de 1 kişinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada corona virüse yakalanan kişinin teknik kadrodan olduğu belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Bilgilendirme | M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.