  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası

Fenerbahçe'de 1 koronavirüs vakası

Liderlik yarışına devam eden Fenerbahçe'de bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'de 1 kişinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada corona virüse yakalanan kişinin teknik kadrodan olduğu belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Bilgilendirme | M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe korona test koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aman Nisa görmesin! Barış Murat Yağcı'nın o mesajları ifşa oldu
Canlı yayında ''işte kabinede değişecek isimler'' diyerek açıkladı
Anlaşıldı güneşe yine hasret kalacağız! Hem yağış, hem de toz taşınımı geliyor!
Marketler, fırınlar... İşte haftasonu sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları
Araç sahipleri dikkat! Yeni karar alındı, Mayıs'ta yürürlüğe girecek
Meğer koronavirüse karşı en güçlü savaşçı mutfakta gizliymiş!
Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Meğer Necmettin Batırel'i dinlemişler''
Meğer devletin kasasında da kripto para varmış!
Nihat Hatipoğlu'na canlı yayında ilginç soru
Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış