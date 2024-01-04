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  5. Fenerbahçe'de gidecekler listesi belirlendi

Fenerbahçe'de gidecekler listesi belirlendi

Fenerbahçe'de gidecekler listesi belirlendi
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Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısı için kadro planlaması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde birden fazla oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Stefan Savic ve Rade Krunic'i kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren yönetim, takımdan ayrılacak isimler için harekete geçti.

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda ayrılık listesini belirledi.

Bir çok talibi bulunan Samet Akaydin ve Miha Zajc'ın yanı sıra Ryan Kent ile Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilecek.

Bartuğ Elmaz'ın da daha fazla süre alabilmesi için kiralanması gündemde.

Sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Emre Mor içinse henüz kesin karar verilmedi.

Fenerbahçe'in stoper ve orta sahadan başka takviye yapıp yapmayacağı yaşanacak ayrılıklara göre netleşecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer
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