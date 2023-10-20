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  5. Fenerbahçe'de iki sakatlık birden!

Fenerbahçe'de iki sakatlık birden!

Fenerbahçe'de iki sakatlık birden!
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Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, King'in ise sol arka adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün yapılan antrenmanda ayak bileğine darbe alan Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, sol arka adalesinde ağrı şikayeti bulunan Joshua King'in de görüntülemesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği bildirildi. İki oyuncunun da tedavilerine başlandığı belirtildi.

DHA

Etiketler Fenerbahçe fernerbhçe serdar aziz king sakatlık
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