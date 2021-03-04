Fenerbahçe'de ''Kadıköy'' kabusu! Yine kazanamadı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Valencia kaydederken konuk ekibin golü Fredy'den geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin golünü Valencia kaydederken konuk ekibin golü Fredy'den geldi.

Mesut Özil ilk yarıda çok net bir gol fırsatından yararlanamadı. 32. dakikada Antalyaspor defansının büyük hatası sonucu topu bir anda önünde bulan sarı lacivertli yıldız meşin yuvarlağı boş kale yerine kenardaki su şişelerine gönderdi. Bu pozisyonun ardından Mesut Özil sosyal medyada TT oldu.

MESUT SAKATLANDI

Öte yandan Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, Fraport Tav Antalyaspor maçında büyük bir şanssızlık yaşadı. Son haftalarda olduğu gibi bu karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan sarı lacivertli futbolcu, 65. dakikada Fredy ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Büyük acı çektiği belli olan yıldız futbolcuya ilk müdahale sahafa yapıldı. Ancak Mesut tüm çabasına rağmen ayağının üzerine basamadı ve maça devam edemedi. Sarı lacivertli futbolcunun sahayı sedyeyle terk etmesi de Fenerbahçeli taraftarları korkuttu. Yayıncı kuruluşun verdiği ilk bilgiye göre Mesut Özil’in ayak bileğinin döndüğü ifade edildi. Yıldız oyuncunun durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.