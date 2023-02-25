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Fenerbahçe'de şok! Jesus hapse girebilir

Fenerbahçe'de şok! Jesus hapse girebilir
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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Benfica'ya yönelik suçlarda hedefte... Eğer "şike" iddiası doğrulanırsa Jorge Jesus hapse girebilir...

Fotospor'un haberine göre; Benfica geçtiğimiz günlerde Kamu Bakanlığı tarafından 2017-18 sezonunda Portekiz Ligi'nde ikinci sırayı 'satın almakla' suçlandı.  

Suçlamalar arasında Sporting teknik direktörü olduğu dönemde Jorge Jesus ile Benfica'nın o dönemki Başkanı  Luís Filipe Vieira arasında geçen mesaj alışverişi de yer alıyor. 

Sporting'in eski başkanı Bruno de Carvalho, 2019'da Jorge Jesus ile Frederico Varandas arasındaki bir görüşmeyi de hatırlattı. 

''Sadece haberleri izliyorum! Bunu birkaç yıl önceden biliyor olmak sürprizi bozar.'' 

Jorge Jesus aleyhine Portekiz polisi, Vieira'ya attığı, 'Uyurken bizim (sizin) uyanık olduğumuzdan daha fazlasını biliyorlar" mesajını soruşturuyor. 

Soruşturma sonrasında Jorge Jesus'un Kamu Bakanlığı tarafından atanacak bir Savcı'ya savunma vermesi bekleniyor.

Portekizli teknik adam suçlu bulunursa şike suçlamasıyla hapis cezasına varabilecek yaptırımlarla karşılaşabilir.

Etiketler Fenerbahçe Jorge Jesus fenerbahçe hapis şike
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