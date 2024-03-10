Fenerbahçeli Mert Hakan hakeme tehdit gibi sözler: ''Buradan çıkamazsın!''

Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe - Pendikspor maçı sırasında Mert Hakan Yandaş, ilk yarının son düdüğünün ardından maçın hakemi Kadir Sağlam'a "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın" dediği anlar büyük tepki çekti.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin 1-0 mağlupken 4-1 kazandığı Pendikspor maçına Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın maçın hakemi Kadir Sağlam'a gösterdiği tepki olay oldu.

İlk yarının son düdüğünü çalmasının ardından koşarak hakemin yanına giden Mert Hakan Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın" dediği görüldü. Yandaş'ın söyledikleri canlı yayına yansısa da "telif hakları" nedeniyle videoyu Haber3.com'da yayınlayamıyoruz.

Tecrübeli oyuncunun ifadeleri spor gündemine bomba gibi düştü.

İpler neden gerildi ?

Pendikspor'da futbolcular, 45+3. dakikada sakatlık olduğu gerekçesiyle topu taca attı. Tacı kullanan Fenerbahçe, ilk önce topu geri vermedi. Taraftarın alkışladığı durum sonrası Edin Dzeko, kendisine gelen topu yeniden Pendiksporlu futbolculara verdi. Edin Dzeko'nun topu geri vermesine sert tepki gösteren Mert Hakan Yandaş, Boşnak futbolcu ile tartışmaya tutuştu. Edin Dzeko'nun da karşılık vermesiyle ortam bir anda gerildi. Fenerbahçe'nin iki kaptanı arasında saha ortasında yaşanan sert tartışma sonrası oyun kaldığı yerden devam etti.

Mert Hakan Yandaş'ın maçın hakemi Kadir Sağlam ile olan konuşması da çok dikkat çekti. Mert Hakan Yandaş, Kadir Sağlam ile olan konuşmasında, '' Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın'' dedi.

Ahmet Çakar'dan olay sözler

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da olayla ilgili olarak, "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." dedi.