Fenerbahçe'ye Lucas Lima'dan kötü haber

Fenerbahçe'nin, Santos forması giyen Lucas Lima için yaptığı teklifin reddedildiği belirtildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Santos Başkanı Modesto Roma, Fenerbahçe'nin Lucas Lima için menajer Edson Khodor aracılığı ile yaptığı 4 milyon euroluk teklifi reddetti. Başarılı 10 numaranın ekonomik haklarının yalnızca yüzde 10'unu elinde bulunduran Santos'un, teklifi az bulduğu ve bu nedenle sarı lacivertlilere olumsuz cevap verdiği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin, sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Lima'nın bedavaya gidebileceği ve hali hazırda başka bir takımla ön sözleşme izamalayabileceği yönünde bir argüman sunarak transferi bitirmek istediği kaydedildi.

Santos'un ise Lima'nın takımda kalacağına ve 2020'ye geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalayacağına inandığı ifade edildi.

Ajansspor