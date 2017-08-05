Galatasaray, Asamoah'ı kiralık istiyor

Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray, transfere doymuyor. Sarı kırmızılı ekip şimdi de Juventus’un oyuncusu Kwadwo Asamoah için devreye girdi.

2012 yılından bu yana Juventus’ta mücadele eden Ganalı yıldız, orta saha, sol bek ve sol kanat mevkiilerinde mücadele edebiliyor.

Tuttosport’un iddiasına göre, savunmasına takviye yapmak isteyen Galatasaray, Asamoah için kiralık teklifi yaparken satın alma opsiyonu olarak da 9 milyon euro’luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Östersunds’a elenmesine rağmen oyuncunun İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu, 2012’de Udinese’den 18 milyon euro’ya transfer edilmişti.

Asamoah, geçen sezon Serie A’da 18 maçta forma giydi.



Sözcü