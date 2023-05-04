Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.



Süper Lig'de 33. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi

19.00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar

13.30 Ümraniyespor - DG Sivasspor: Burak Şeker

16.00 A. Konyaspor - Y. Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 B. Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi

20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler