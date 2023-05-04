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Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Başakşehir maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı 6 Mayıs Cumartesi, 7 Mayıs Pazar ve 8 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi
19.00 FTA Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor - Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar
13.30 Ümraniyespor - DG Sivasspor: Burak Şeker
16.00 A. Konyaspor - Y. Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 B. Giresunspor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi
20.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

Etiketler Galatasaray Medipol Başakşehir galatasaray başakşehir haftanın hakemleri
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