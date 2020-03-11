Galatasaray-Beşiktaş maçı hakemi Abdülkadir Bitigen'den ilginç istatistik!

Pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek maçın hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. Bu haberden sonra sosyal medyada gündem olan tecrübeli hakem Bitigen için ortaya çıkan istatistik taraftarlara merak uyandırdı.

ABDÜLKADİR BİTİGEN'İN GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KARNESİ

Abdülkadir Bitigen, bu sezon Galatasaray'ın 6 maçında düdük çaldı. Sarı kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Tecrübeli hakem siyah beyazlı takımın ise 2 kez maçını yönetti. Beşiktaş bu karşılaşmaların birinden galibiyet diğerinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Derbi hakemi Abdülkadir Bitigen'in sosyal medyada çok konuşulmasının nedeni ise yönettiği 6 karşılaşmanın 5'inde penaltı düdüğü çalması oldu. Düdük kullanmaktan çekinmeyen bir yapıda olan tecrübeli hakemin derbi performansı merak ediliyor.

