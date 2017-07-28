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  5. 28 Temmuz 2017 13:36

Galatasaray Feghouli'ye kavuşuyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Cezayirli yıldız Feghouli West Ham kampından ayrıldı.

Galatasaray Feghouli'ye kavuşuyor
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Galatasaray'da görüşülen isimlerin transferlerinde artık sona gelindi. Fernando için Manchester City ve oyuncuyla anlaşmaya varan Sarı-Kırmızılılar, bir başka yıldız Feghouli'de de mutlu sona çok yakın.

Cim Bom'un  3.8 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı Sofiane Feghouli, West Ham United'ın kampından ayrıldı. Cezayirli futbolcunun sakatlığı nedeniyle takımın Almanya kampından ayrılıp Fransa'ya döndüğü öğrenildi.

Kısa süre içinde transferi tamamlanacak olan yıldız oyuncunun Fernando ile birlikte Avusturya kampına katılması beklenirken, Feghouli için Galatasaray'ın bonservis bedeli olarak 4.5 milyon euro ödeyecek. 

Fanatik

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