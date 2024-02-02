Galatasaray galibiyet serisine devam etti

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla lider konuma yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Victor Nelsson, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Galatasaray'ın formda ismi Barış Alper, ligde oynadığı son 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

G.SARAY'IN SERİSİ DEVAM ETTİ

Okan Buruk'un öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 5. galibiyetini aldı. Galatasaray ayrıca yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Galatasaray bu galibiyetle birlikte puanını 63'e çıkardı ve bir maçı eksik olan Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Samsunspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak. Samsunspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | Samsunspor 0-2 Galatasaray

84' Carlo Holse'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Davinson Sanchez hata yapmadı. Atağın devamında sol kanattan gelen topta Soner'in kaleye şutu savunmaya çarpıp çizgi üstünde Muslera'da kaldı.

74' SARI KART | Samsunspor'da hakeme itirazlarda bulunan Alim Öztürk sarı kart gördü.

71' İkiye birle iyi gelen Galatasaray'da Kaan Ayhan sağ kanattan ortaladı. Icardi kale önünde topa dokunamıyor.

61' Lucas Torreira'nın ceza sahası dışından çektiği şutta Okan Koçuk topu çeldi. Dönen topta topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu kale bomboş pozisyondayken topu ağlara yollayamadı. Aut.

54' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topa Mertens arka direkte vurdu. Okan ayaklarıyla kurtardığı topta gole izin vermedi. Dönen topta Icardi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

53' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Kerem Aktürkoğlu aldı. İlk dokunuşu yapan Kerem Aktürkoğlu rakibi ayak koyunca topu kaybetti.

43' Galatasaray golü buldu ancak ofsayt! Mertens'in sol kanattan ortasında Icardi ceza sahası içinde tek dokunuşla kalecinin üstünden topu ağlara yolladı. Golün ardından yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

32' Sol kanatta topu alan Emre Kılınç son çizgiye inip ortasını çevirdi. Arka direkte topu alan Zeki Yavru topu rakibinden kurtarmak isterken ayağından açınca top oyun alanının dışına gidiyor.

21' Zeki'nin ceza yayına doğru çıkardığı pasta Ntcham'ın vuruşunu Muslera tek eliyle kurtardı. Dönen topta Emre Kılınç'ın şutu Davinson Sanchez'den döndü.

19' Ntcham'ın sol kanattan ortaladığı topa hiçbir Samsunsporlu topa dokunamadı. Atağın devamında sağ kanattan Zeki Yavru ortaladı. Taylan'ın kafa vuruşu Muslera şık şekilde kontrol etti.

11' GOL | Barış Alper ile Galatasaray 2-0 öne geçti! Dries Mertens'in ceza sahası içine yüksek pasında Barış Alper kaleci Okan'ı geçip dar açıdan vurdu. Ağlara giden topla durum 2-0 oldu.

5' GOL | Galatasaray, Nelsson ile 1-0 öne geçti! Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda Mauro Icardi'nin kafayla arkaya aşırttığı topta Nelsson'un kafa vuruşu ağlara gitti.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.