Galatasaray - Göztepe CANLI: 1-0

68'Adama Traore'nın Emre Akbaba'ya yaptığı faul sonrasında Galatasaray, ceza alanın bir adım gerisinden sağ taraftan serbest vuruş kazanıyor.

66'Bafetimbi Gomis'in ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top savunmadan geri dönüyor.

64'Emre Akbaba'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bafetimbi Gomis ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri dönüyor.

61'Mariano Filho, Tayfur Bingöl'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

61'Galatasaray'da ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Emre Akbaba, Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giriyor.

60'Younes Belhanda, Lamine Gassama'nın arkadan formasını çekerek düşürüyor. Hakem Ali Palabıyık oyunu avantaja bırakıyor ve sonrasında oyun durduktan sonra Younes Belhanda'ya sarı kart gösteriyor.

58'Göztepe, beraberlik golüne çok yaklaşıyor. Yasin Öztekin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Tayfur Bingöl arka direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üst direkten geri dönüyor.

56'Galatasaray, 2. gole çok yaklaşıyor. Yuto Nagatomo'nun sol kanattan ortasında Bafetimbi Gomis altıpas önünde vuruşunu yapıyor ancak kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş gole izin vermiyor.

54'Henry Onyekuru'nun pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş ceza alanı içinden vuruşunu yapıyor ancak etkili olmayan top yandan auta çıkıyor.

52'Ceza alanı içinde topla buluşan Deniz Kadah için yan hakemin bayrağı havaya kalkıyor.

50'Lamine Gassama'nın sağ kanattan ortasında Deniz Kadah ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

47'Cristian Titi'nin Henry Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında Galatasaray tehlikeli sayılabilecek noktadan serbest vuruş kazanıyor. Topun başına geçen Maicon Roque sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla üstten auta gidiyor.

46'Galatasaray, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Bafetimbi Gomis, Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

42'Golde asisti yapan isim Fernando Reges oluyor.

42'GOOOLLL!! Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle maçta 1-0 öne geçiyor. Hızlı gelişen atakta Fernando Reges savunmanın arkasında Henry Onyekuru'yu çok iyi kaçırıyor. Henry Onyekuru, Mehmet Göktuğ Bakırbaş'ın önde olduğu görüyor ve ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturuyor.

42'Yasin Öztekin'in ceza yayı içinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıkıyor.

40'Younes Belhanda'nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş, sol ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

39'Eren Derdiyok için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.

36'Galatasaray, bu dakikada sağlı sollu ortalarla rakip kalede pozisyon arıyor ancak Göztepe savunması dikkatli ve hata yapmıyor.

34'Yasin Öztekin, Henry Onyekuru'ya arkadan kayarak yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart görüyor.

33'Henry Onyekuru'nun topuk pasıyla sol kanattan bindiren Yuto Nagatomo ceza alanı içine girmeden yerden pasını çıkarıyor. Altıpas içinde Eren Derdiyok'dan önce Adama Traore son anda araya girerek topu kornere gönderiyor.

28'Sol kanatta topla buluşan Adama Traore ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

26'Yuto Nagatomo'nun sol kanattan ortasında Henry Onyekuru ceza alanı içinde topun üzerinden atlıyor ancak araya Cristian Titi giriyor ve atak sonuçsuz kalıyor.

22'Tayfur Bingöl'ün uzak mesafeden vuruşunu yapıyor ancak top önündeki rakibi Ryan Donk'tan geri dönüyor.

19'Bu kez konuk Göztepe etkili geliyor. Sağ kanattan gelişen atakta Halil Akbunar'ın yerden çevirdiği topa Yasin Öztekin ceza alanı içinde sağ ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

19'Younes Belhanda'nın sağ kanattan yerden yaptığı orta sonrasında ceza yayı içinde topla buluşan Yuto Nagatomo, önünü boşalttıktan sonra yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş yatarak topu kontrol ediyor.

15'Yuto Nagatomo'nun sol kanattan ortasında Wallace Reis kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

9'Mariano Filho'nun sağ kanattan ortasında Adama Traore ceza alanı içinde topu karşılıyor.

6'Göztepe atağında Yasin Öztekin sol çaprazdan topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra sağ ayayağının içiyle yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera soluna giden topu yatarak kontrol ediyor.

5'Galatasaray, Sinan Gümüş ile sağ kanattan köşe vuruşu kullanıyor. Sinan'ın ortasında Wallace Reis kafayla topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

1'Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle karşılaşma Göztepe'nin vuruşuyla başlıyor.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, Göztepe’yi konuk ediyor. İlk haftada deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başaran son şampiyon Galatasaray seyircisinin önünde galibiyeti hedeflerken ilk maçta konuğu Evkur Yeni Malatyaspor’a 3-1 mağlup olan

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren.

GÖZTEPE: Göktuğ, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz