Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 33 ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha'dan geldi. Kasımpaşa'nın golü 54. dakikada Omeruo'dan geldi.

Sarı kırmızılı takımda Fernando Muslera, 57. dakikada sakatlanarak kenara geldi. Yerine Günay Güvenç oyuna girdi.

Sarı kırmızılı takım, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 10. zaferini elde etti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 18 puanda kaldı.

Galatasaray, bir sonraki maçını deplasmanda Bayern Münih ile oynayacak. Kasımpaşa ise ligde Kayserispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli anlar

90+6' SARI KART | Dries Saddiki hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü.

90+5' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Sergio Oliveira'nın şutu yandan auta çıktı.

88' Galatasaray sağ kanattan Tete ile geldi ancak ortasında savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

79' Kasımpaşa net fırsattan yararlanamadı. Julien Ngoy'un pasında savunma arasına sarkan Mamadou Fall'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

70' Galatasaray etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem ortaladı Icardi'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

66' Haris Hajradinovic ceza sahası dışından şansını denedi ancak Davinson Sanchez topun önüne yattı ve kaleye gitmesine izin vermedi.

65' SARI KART | Kasımpaşa'da, Claudio Winck'de sarı kart gördü.

64' SARI KART | Galatasaray'da, Abdülkerim yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

54' GOL | Kenneth Omeruo ile fark bire indi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda iyi yere hareketlenen Kenneth Omeruo düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

51' GOL | Wilfried Zaha kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Kerem'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi topuk pasıyla Zaha'yı buldu. Zaha topu boş ağlara göndermeyi başardı.

50' Kasımpaşa sol kanattan gelmek istedi ancak Mortadha Ben Ouannes, Ziyech'in müdahalesiyle yerde kaldı hakem serbest vuruşu verdi.

45+3' SARI KART | Sacha Boey, Mamadou Fall'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

42' Galatasaray sol kanattan geldi. Abdülkerim'in pasında Zaha topu kontrol edemedi savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

38' Galatasaray etkili geldi sağ kanatta Kaan'ın ortasında Icardi şutunu çekti ancak kaleci Andreas Gianniotis topu kurtarmayı başardı.

33' GOL | Wilfried Zaha ile Galatasaray öne geçti. Sol kanattan hava topu mücadelesinde topu kazanan Zaha 30 metreden şansını denedi ve top kalecinin solundan ağlara gitti.

28' Galatasaray çok etkili geldi. Sol kanattan Zaha'nın getirdiği topta Icardi vuruşunu yaptı ancak savunmadan sekip Kerem'in önüne düştü. Kerem'in vuruşunda yine savunmaya çarpan top kornere çıktı.

26' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi. Torreira'nın pasında topla buluşan Kerem topu içeriye çevirdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

21' SARI KART | Kasımpaşa'da Mamadou Fall, Nelsson'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

19' Galatasaray hızlı çıktı sol kanattan topu getiren Zaha pasında Ziyech'i buldu. Ziyech'in vuruşu savunmadan Zaha'nın önüne sekti ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

18' Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Icardi'nin pasında kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

17' Galatasaray net fırsattan yararlanamadı. Kerem'in pasında topla buluşan Icardi boş ağlara topu gönderemedi ancak öncesinde de yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

10' Galatasaray sol kanattan etkili geldi ancak Zaha'nın ters ayağıyla yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta çıktı.

6' Galatasaray sağ kanattan gelmek istedi ancak Ziyech'in pasında topla buluşan Icardi topa istediği gibi dokunamadı ve top auta çıktı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.