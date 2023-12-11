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Galatasaray, Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı

Galatasaray, Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın Kamp Kadrosu netlik kazandı.

Galatasaray, Danimarka'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.

Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.

Galatasaray, yarın Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla bu akşam statta basın toplantısı düzenlenecek.

Etiketler Galatasaray galatasaray kamp kadrosu kopenhag
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