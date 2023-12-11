Galatasaray, Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Kopenhag mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımın Kamp Kadrosu netlik kazandı.
Galatasaray, Danimarka'ya gitti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Kopenhag'a konuk olacak Galatasaray, Danimarka'ya gitti.
Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a hareket etti.
Galatasaray, yarın Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcunun katılımıyla bu akşam statta basın toplantısı düzenlenecek.
✈️ Kopenhag maçı kamp kadromuz 👇 #KOPvGS #UCL pic.twitter.com/gi3SnGN4pI— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 11, 2023
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