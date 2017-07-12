''Galatasaray oyuncumla ilgileniyor''

Sevilla'nın, Mariano'nun yerine kadrosuna katmaya hazırlandığı Corchia'nın menajeri Mikkel Beck, ''Corchia'nın iyi bir proje takımına gitmesi için çalışıyoruz'' dedi.

Galatasaray'ın oyuncusuyla yakından ilgilendiğini belirten Beck, ''Galatasaray tarihi ve taraftarıyla çok büyük bir kulüp. Ancak Corchia ile ilgilenen başka büyük takımlar da var. Yakın zamanda Avrupa'nın en büyük takımlarından biriyle anlaşabiliriz. Corchia'ya bu kadar ilgi gösterilmesi gerçekten bizi mutlu ediyor'' diye konuştu.

Lille ile sözleşmesi gelecek sezon sona eren 26 yaşındaki sağ bekin, 5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transfer olması bekleniyor.