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Galatasaray Sacha Boey'i 32 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattı

Galatasaray Sacha Boey'i 32 milyon Euro'ya Bayern Münih'e sattı
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Süper Lig'in transfer rekorunu Galatasaray kırdı. Dursun Özbek, sezon başında 1 milyon Euro'ya transfer ettiği Sacha Boey'i Bayern Münih'e 32 milyon Euro karşılığında sattı. 

Haber3.com / Özel

Galatasaray ile Bayern Münih arasında uzun süredir devam eden Sacha Boey transferi görüşmesi tamamlandı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sezon başında 1 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer ettiği Sacha Boey'i Bayern Münih'e 27 milyon Euro garanti ücret ve 5 milyon Euro bonuslarla 32 milyon Euro'ya sattı.

Haber3.com'un edindiği bilgilere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek büyük bir transfer başarısına imzasını atarak Sacha Boey transferini büyük bir kârla tamamladı. Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki transfer sözleşmesine göre, Galatasaray Sacha Boey transferinde garanti ücret olan 27 milyon Euro'nun yarısını 31 Ocak Çarşamba günü alacak, geri kalan kısmını ise 31 Ocak 2025 tarihinde alacak.

5 milyon Euro'luk bonuslar ise Sacha Boey'nin Bayern Münih'teki performansına göre hesaplanarak Galatasaray'ın kasasına girecek.

Ayrıca Dursun Özbek'in transfer başarısını bununla da kalmadı ve şu an Premier Lig'te Aston Villa forması giyen Zaniolo ile anlaştı. Zaniolo 1 Haziran'da Galatasaray'a geri dönecek.

İstanbul’a özel uçakla gelen Bayern Münih yetkililerinin resmi açıklamanın gelmesinin ardından Boey ile Münih'e dönmesi ve Sacha Boey'nin yarın Münih'e gidip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 

 

Etiketler Galatasaray galatasaray dursun özbek transfer sacha boey
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