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Galatasaray stadı önünde olağanüstü güvenlik önlemi

Galatasaray stadı önünde olağanüstü güvenlik önlemi

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu'nun önünde olağanüstü güvenlik önlemi alındı. Stadyuma giden yol araç trafiğine kapatıldı.

Şampiyonun belli olacağı ligin son haftasında kötü olayların yaşanmaması için emniyet güçleri erken önlem aldı. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi stadyuma giden yol araç trafiğine kapatıldı.

3-4 BİN CİVARINDA SEYİRCİ OLACAK
Bu akşamki karşılaşmada 3-4 bin civarında seyircinin olacağı belirtiliyor. Galatasaray yönetimi, kısıtlamalara rağmen şampiyonluk için tribünlerini sınırlı sayıda taraftarına açacak. Yönetim, muhtemel cezayı ödemeyi de göze aldı.

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Etiketler galatasaray türk telekom arena
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