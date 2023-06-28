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Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!

Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!
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Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu açıkladı.

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.

Etiketler Galatasaray galatasaray stat sponsor
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