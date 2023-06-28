Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu. Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.

Stat isim sponsorumuz: Rams Global! Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. 🔗 https://t.co/qZpTD3dYvr pic.twitter.com/AfK9JFEspY

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. yönetici Erden Timur’un şirketinden daha yüksek teklif gelince önce forma ardından da stat isim sponsorluğunda değişime gitti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rams Global şirketiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Merkezi Kazakistan’da bulunan firma ile yapılan anlaşma için şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

RAMS GLOBAL BÜLBÜL AİLESİNİN

Şirketin sahibi Bülbül ailesi Gaziantep'te ve Sakarya'daki ticaretle uğraştıktan sonra yurtdışına açıldı ve 90'lı yıllardan bu yana Kazakistan'da faaliyetlerini yürüttü.

Kazakistan'da 26 yıl önce faaliyetlerine başlayan Rams Global, Almatı'da son 10 yılda toplamda 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projeye imza atarken, dümeni Türkiye pazarına kırdı. Özellikle İstanbul'da şehir merkezinde kalan en gözde alanlardan Bahçelievler'deki eski Efes bira fabrikasının arazisine konut projesi için kazmayı vuran şirket, Edirnekapı'daki Uzel traktör fabrikasının alanına da yeni bir konut projesi yapıyor. Hattat Holding'in Maslak'ta yarım kalan gökdelen projesini yeniden başlatan Rams Global, Bayramoğlu'nda da bir gayrimenkul projesi geliştiriyor.