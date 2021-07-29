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Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber

Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, St. Johnstone maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, UEFA Konferans Ligi eleme turunda eski takımı Craiova ile süre aldığı için iki eleme turunda forma giyemeyecek.

Yetenekli oyuncu, grup aşamalarında kadroda yer alabilecek.

 

Etiketler Galatasaray Alexandru Cicaldau galatasaray
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