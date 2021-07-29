Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, St. Johnstone maçında forma giyemeyecek
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, UEFA Konferans Ligi eleme turunda eski takımı Craiova ile süre aldığı için iki eleme turunda forma giyemeyecek.
Yetenekli oyuncu, grup aşamalarında kadroda yer alabilecek.
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