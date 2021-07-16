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  5. Galatasaray'da kriz var! UEFA listesine ismi yazılamadı

Galatasaray'da kriz var! UEFA listesine ismi yazılamadı

Galatasaray'da kriz var! UEFA listesine ismi yazılamadı

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın TFF’den lisansı çıkmadı, PSV maçı kadrosu için UEFA’ya bildirilemedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21 Temmuz’da PSV ile oynayacağı 2. eleme turu ilk maçı öncesinde dün UEFA’ya listesini verdi. Sarı kırmızılılarda yeni transferler Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz listede yer aldı.

Bununla beraber, geçen sezon ‘usulsüz transfer’ gerekçesiyle 6 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, TFF’den lisansı çıkmadığı için UEFA listesinde yer alamadı.

Sarı kırmızılılar ayrıca, 20 Temmuz’a kadar UEFA listesinde değişiklik yapabilecek. Aslan, yeni transfer yaparsa, UEFA listesinde iki değişiklik gerçekleştirebilecek.

Etiketler Galatasaray galatasaray oğulcan çağlayan lisans kriz tff uefa
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