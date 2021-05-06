Galatasaray'da peş peşe istifalar

Galatasaray'da seçimin iptal edilmesi kararına tepki gösteren yöneticiler Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan görevlerinden ayrıldı.

Galatasaray’da 29 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesi nedeniyle 2 yönetici istifa etti.

İptal kararına tepki gösteren Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum” dedi.

Galatasaray yönetiminde olan Prof. Dr. Emre Erdoğan da sosyal medya hesabından istifa ettiği haberlerini doğruladı.