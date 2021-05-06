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  5. Galatasaray'da peş peşe istifalar

Galatasaray'da peş peşe istifalar

Galatasaray'da seçimin iptal edilmesi kararına tepki gösteren yöneticiler Mahmut Recevik ve Emre Erdoğan görevlerinden ayrıldı.

Galatasaray’da 29 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul toplantısının iptal edilmesi nedeniyle 2 yönetici istifa etti.

İptal kararına tepki gösteren Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum” dedi.

Galatasaray yönetiminde olan Prof. Dr. Emre Erdoğan da sosyal medya hesabından istifa ettiği haberlerini doğruladı. 

Etiketler Galatasaray istifa başkanlık seçimi galatasaray
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