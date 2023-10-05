Galatasaray'dan olay açıklama: ''Suçlu gibi, ahlaksızca, terbiyesizce!''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde ateş püskürdü: "Suçlu gibi, ahlaksızca, terbiyesizce!''

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Timur, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın dönüşte yaşadığı problemlere değindi

Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"İnşallah basketbolda da Avrupa başarısı yakalayacağız. Sindire sindire geleceğiz. Amatör branşlar için fon olacak ve sürekli devam edecek."

"TERBİYESİZCE DAVRANIŞLAR"

"Sistematik bir durum uygulandı. Vize sürecinde, İngiltere'ye girişte! Çıkarken, iş zıvanadan çıktı. Konu gösterilen davranış! Suçlu gibi, ahlaksızca, terbiyesizce davranışlar oldu. Bu Türkiye'ye karşı bir tavır. Ve bu kabul edilemez. Kimsenin öyle bir haddi yok! Orada gereken tepkiyi gösterdik. Herkes geçtikten sonra 1 saat bize o tavırları yapanları hizaya getirmek için çalıştık."

"Devletimize bu durumu bildirdik, hukuki hakların kullanılmasına kadar devam etmemiz gerekiyor. Bir daha yapamasınlar! Gereken yapılacak! Futbol sadece futbol değildir. Ülkemize gösterilen tavır, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan önemli"

"AVRUPA'DA KUPA GELECEK"

"İngiltere'de ilk kez kazandık. sonuçta 3 puan, bundan sonra çok maç var. Kazalar yaşamadan inşallah devam edeceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da şampiyonluk istiyoruz. Sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız."