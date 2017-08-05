Galatasaray’ın yeni transferi Fernando'yu tanıyalım

Galatasaray’ın yeni transferi Fernando sonunda Türkiye’ye geldi ve taraftarların coşkusuyla karşılaştı. Fernando sözleşme detayları KAP’a açıklandı. 25 Temmuz 1987 doğumlu olan Fernando, futbola başladığı Brezilya Serie C takımlarından Vila Nova'nın formasını giyerken Portekiz ekibi Porto tarafından keşfedildi.

25 Temmuz 1987 doğumlu olan Fernando, futbola başladığı Brezilya Serie C takımlarından Vila Nova'nın formasını giyerken Portekiz ekibi Porto tarafından keşfedildi. Fernando’nun sözleşme detayları da Galatasaray tarafından KAP’a bildirildi. İşte, Fernando KAP detayları!

FERNANDO SÖZLEŞME DETAYLARI

"Profesyonel futbolcu Fernando Francisco Reges ve kulübü Manchester City FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 5,250,000 Euro net tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, bonuslara istinaden maksimum €900,000 Euro (net) olmak üzere;

Kulübümüzün 2018-2019, 2019-2020 veya 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 500.000 Euro net,

Kulübümüzün 2018-2019, 2019-2020 veya 2020-2021 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı bir dönem için 250.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği yirmi beşinci resmi müsabakaya (Türkiye Süper Ligi veya UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net,

Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi müsabakaya (Türkiye Süper Ligi veya UEFA müsabakaları) istinaden 250.000 Euro net ödeme yapılacaktır.

Futbolcunun kendisiyle de 2017-2018 futbol sezonundan başlamak üzere 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır.

2017-2018 sezonu için 3.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

2018-2019 sezonu için 3.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için 3.300.000 EUR net sabit transfer ücreti

Buna ek olarak Futbolcuya takımın futbolcunun fiilen oynadığı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödeyecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında prim ek olarak ödenecektir. "

FERNANDO REGES KİMDİR?

25 Temmuz 1987 doğumlu olan Fernando, futbola başladığı Brezilya Serie C takımlarından Vila Nova'nın formasını giyerken Portekiz ekibi Porto tarafından keşfedildi. Haziran 2007'de Porto ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu ilk sezonunu bir başka Portekiz ekibi C.F. Estrela da Amadora'da kiralık olarak geçirdi.

Kontratının ikinci sezonunda ise Porto'ya geri dönen Fernando, kısa süre içinde A Takım'da formayı kaptı ve Portekiz ekibinin değişilmez isimlerinden oldu. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini 2010-2011 sezonunda yaşayan Brezilyalı orta saha, o sezon takımının UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasında da önemli rol oynadı.

Porto kariyerinde UEFA Avrupa Ligi zaferinin yanı sıra hepsi üst üste olmak üzere toplamda 4 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan ve 12 kupa kazanan Fernando, 2014 yılı Haziran ayında yaklaşık 15 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer oldu.

3 sezon geçirdiği Manchester City'de toplamda 101 resmi maçta ter döken ve 1 İngiltere Lig Kupası zaferi gören Fernando, 2017-2018 sezonunun başında takımımıza geldi. Milli Takım kariyerinde Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını giyen orta saha oyuncusu, 2014 yılında Portekiz vatandaşı olup Portekiz Milli Takımı'nda forma giymek için başvursa da bu talebi FIFA tarafından kabul görmedi.