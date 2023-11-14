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Galatasaray'ın yıldızına Arsenal kancası

Galatasaray'ın yıldızına Arsenal kancası
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fransız yıldızının peşine düştü.

Galatasaray’da birçok futbolcuya Avrupa kulüplerinin ilgisi olduğu öğrenildi. 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın, Sacha Boey’i kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

Galatasaray, 23 yaşındaki Boey’i devre arasında göndermek istemiyor. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sözleşmesinde ciddi bir düzenleme yapacak.

Fransız futbolcu bu sezon forma giydiği 22 maçta 1 gol katkısı verdi.

Etiketler Sacha Boey galatasaray transfer arsenal ingiltere
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