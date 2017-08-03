Göztepe Ali Adnan'ı bitiriyor !

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Brezilya Serie A ekibi Ponte Preta’da görev yapan stoper Kadu’yla da büyük ölçüde anlaştı.

İzmir’e gelen 31 yaşındaki Brezilyalı’nın hafta sonuna kadar resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar’da asıl gündem ise sol bek.

Bu mevki için ise İtalya temsilcisi Udinese’den Iraklı Ali Adnan ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşan Göztepe, Udinese’yle detayları konuşuyor. Beşiktaşlı golcü Ömer Şişmanoğlu’nun da işinin bitmesi an meselesi.

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