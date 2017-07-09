Göztepe’de Andre Castro bombası

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımı Göztepe, anlaşmaya vardığı Kasımpaşa’dan ayrılan orta saha oyuncusu Andre Castro’yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Uzun süredir pazarlık yapan taraflar, Castro’nun istediği 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Portekizli oyuncu, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde takıma katıldı. Porto’da profesyonel olan 29 yaşındaki Castro, bu kulüpte 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.
İspanya’da Sporting Gijon takımında da oynayan Castro, Süper Lig’de 4 sezonda 132 maçta görev yaptı.