G.Saray'dan derbi öncesi 'farklı' mesaj!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyomu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 45+3. ve 89. dakikalarda penaltıdan Diagne ile 50. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Öte yandan Galatasaray'ın stoperi Marcao, gördüğü sarı kartın ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Galibiyetin ardından Galatasaray puanını 55 yaptı ve maç fazlasıyla lider Başakşehir ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Yeni MAlatyaspor ise ligdeki son 6 maçında 5. yenilgisini alırken, 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile kritik bir derbiye çıkacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Mariano'nun sağ kanattan açtığı ortada, Diagne'nin arka direkte altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

22. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sol çaprazdan içeri gönderdiği ortada Diagne'nin penaltı noktasına yakın bir bölgeden yerden vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahasında Diagne, meşin yuvarlağı Emre Akbaba'ya indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, savunmada Mina araya girerek topu kornere gönderdi.

29. dakikada Onyekuru'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Belhanda'nın dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Farnolle uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kamara, pasını yaydaki Donald'a çıkardı. Bu oyuncunun pasıyla arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

34. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun dönerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada Galatasaray'ın attığı golü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR sisteminin uyarısıyla iptal etti. Fernando'nun pasıyla sol kanattan son çizgiye inen Linnes, topu ceza sahası içine çıkardı. Feghouli'nin penaltı noktası çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR hakemleri, pozisyonun başında Fernando'nun ofsaytta olduğu gerçekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu uyardı ve gol geçersiz sayıldı.

45+2. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onyekuru'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Linnes, Murat Yıldırım ile ikili mücadelesinde yerde kalınca maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. 45+4'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde kapattı.

İkinci yarı

47. dakikada sağ taraftan Mariano’nun ortasında arka direkte Donk’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle’de kaldı.

50. dakikada sol taraftan Linnes’in içeri çevirdiği topa kale sahası önünde Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Diagne’ye de çarparak ağlara gitti. 2-0

58. dakikada Linnes’in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topun sahibi olan Emre Akbaba’nın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada sağ taraftan Mariano’nun ortasında arka direkte Onyekuru’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde sekerek üstten auta gitti.

86. dakikada sol taraftan Linnes’in ortasında topa kale önünde Diagne’nin vuruşunda meşin yuvarlak kale önünde Robin Yalçın’dan döndü.

88. dakikada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ceza sahası içerisinde Diagne’nin şutuna Robin Yalçın’ın elle müdahale ettiğini VAR yardımıyla tespit ederek penaltı kararı verdi.

89. dakikada Diagne’nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Farnolle’ün solundan ağlarla buluştu. 3-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Asım Yusuf Öz xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Donk xx, Marcao xxx, Linnes xxx, Fernando xx, Belhanda xx, Feghouli xx (Muğdat dk. 90+1 ?), Onyekuru xxx (Sinan dk. 83 ?), Emre Akbaba xxx (Selçuk dk. 85 ?), Diagne xxx

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Robin Yalçın xx, Bülent Cevahir xx, Murat Yıldırım x (Bifouma dk. 54 x), Donald xx, Aleksic xx, Adem xx (Ömer Şişmanoğlu dk. 60 x), Guilherme xx, Aboubakar xx(Pereira dk. 90+6 ?)

Goller: Diagne (dk. 45+4 pen. ve 89 pen.), Emre Akbaba (dk. 50) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Marcao (Galatasaray) Guilherme, Robin Yalçın (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında hafta içinde karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 3 günlük aranın ardından Süper Lig'de ağırladı.

Galatasaray'ın kupada Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta ilk 11'de oynayan futbolculardan Christian Luyindama ve Badou Ndiaye sarı kart cezaları nedeniyle ligdeki müsabakanın kadrosunda yer almadı. Stoperde Luyindama'nın yerine Ryan Donk, orta sahada da Ndiaye'nin yerine Emre Akbaba, karşılaşmada görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Taşdemir'i de yedeğe çekerken, ligdeki karşılaşmada sol bekte Martin Linnes'e formayı verdi.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Kostas Mitroglou ve Yuto Nagatomo da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Fernando, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru ve Diagne ile başladı.

DROGBA'YA PLAKET VERİLDİ

Galatasaray Kulübü, karşılaşma öncesinde dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba'yı onurlandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda 2013-2014 yıllarında 1,5 sezon forma giyen Fildişi Sahilli eski oyuncuya, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim tarafından plaket verildi.

Karşılaşmayı statta takip eden Drogba'ya sarı-kırmızılı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Drogba, taraftarların tezahüratları eşliğinde orta sahada "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mustafa Cengiz ve Fatih Terim lehine de tezahürat yaptı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maça göre kadroda 2 değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-siyahlı takımda ayak parmağı kırılan stoper Mustafa Akbaş kadroda yer almazken, Ömer Şişmanoğlu ise teknik direktör Erol Bulut tarafından yedeğe çekildi.

Malatya ekibinde bu oyuncuların yerine Robin Yalçın ve Aboubakar Kamara, ilk 11'de sahaya çıktı.

