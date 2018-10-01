Hollandalı giderse 4 hocaya birden maaş ödenecek

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe'de gündem Teknik Direktör Phillip Cocu'nun takımdaki geleceği. Takımın 7 hafta sonunda 7 puanla 14. sırada yer almasının faturası büyük ölçüde Hollandalı teknik adama kesilirken geçmişte sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı teknik direktörlere alacaklarını ödüyor olması ortaya eşine az rastlanır bir durum çıkardı.

15 Ağustos 2016 tarihinde yollar Vitor Pereira ile ayrılırken Portekizli teknik direktöre sarı-lacivertli kulüp hala alacaklarının taksitlerini ödemekte. Kanarya aynı zamanda Phillip Cocu'nun selefi Aykut Kocaman'ın da alacaklarını ödemeye taksitler halinde devam ediyor.

Cocu ile yolların ayrılması halinde Hollandalı çalıştırıcı da sezon sonuna kadar olan alacaklarını tahsil edecek. Sarı-lacivertlilerin Cocu'nun gönderilmesi durumunda takımın başına getireceği teknik direktör de kulüpten maaş alacak ve Kanarya böylece aynı sezonda dört teknik direktöre birden maaş ödeme durumunda kalacak.