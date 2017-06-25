Ibrahimovic atağı taraftarları heyecanlandırdı

Kötü geçen sezonun ardından taraftarları havaya sokmak, Kadıköy’de tribünleri eskisi gibi doldurmak isteyen Fenerbahçe Yönetimi, tarihi bir operasyon için düğmeye bastı: Zlatan İbrahimoviç. Başkan Aziz Yıldırım, İsveçli dünya yıldızıyla ilgili temasları gizliden gizliye yürütürken, çıkan haber gündeme bomba gibi düştü. İbra’nın adı bile taraftarları çıldırtırken, sosyal medya ayağa kalktı. “1 değil 5 forma alırım”, “Gelirse havalimanına koşarak giderim”, “İlk iş kredi çeker, kombinemi alırım” yorumları dikkat çekerken, Başkan Yıldırım şartları sonuna kadar zorlamakta kararlı.

Ekim’de dönmek istiyor

2 sene önce de ciddi şekilde gündeme gelen 35 yaşındaki yıldız forvet, Manchester United formasıyla şanssız bir sakatlık yaşadı. İngiliz deviyle sözleşmesi biten ve sadece tedavisine odaklanan İbra, planlanandan kısa sürede sahalara dönmeye hazırlanıyor. Sosyal medyadan çalışma videolarını paylaşan İbra, Ekim ayında yeşil sahalara çıkmayı planlıyor. ‘Proje transferi’ olarak görülen İbrahimoviç’le ilgili yönetimin planı çoktan hazır.

Forma satışıyla müthiş gelir...

İbra’nın yeşil ışık yakması halinde Van Persie’yi gönderip maaş bütçesini yaklaşık 7.5 milyon Euro civarı açmayı hedefleyen Sarı-Lacivertli kulübün profesyonelleri, forma satışından elde edilecek gelirle İbrahimoviç’in maliyetini karşılamayı düşünüyor. Messi, Ronaldo ve Pogba’nın ardından dünya üzerinde forması en çok satılan 4. futbolcu olan İbra ile ABD Ligi ekipleri de yakından ilgileniyor. Bu transfer elbetteki zor ancak daha önce Fenerbahçe’nin getirdiği dünya yıldızları göz önünde bulundurulursa imkansız değil.

Erkan Zengin’e soruyor

İsveç Milli Takımı’nda Erkan Zengin ile birlikte forma giyen İbrahimoviç, Eskişehirspor’da görev yapan gurbetçi oyuncunun aynı zamanda yakın arkadaşı. Daha önce defalarca kez İstanbul hakkında Erkan Zengin’den bilgi alan İbrahimoviç, Türkiye’deki futbol ortamı ve taraftar profilini de yine ona soruyor. Erkan daha önce yaptığı açıklamada, “İbrahimoviç bir gün Türkiye’de mutlaka oynayacaktır” demişti.

Fanatik