Icardi'siz Galatasaray, 3 puanı 3 golle aldı

Galatasaray, golcüsü Icardi'nin yokluğunda kendi sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 47'ye çıkarttı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta mücadele ettiği Konyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların evinde yeşil-beyazlılara karşı yenilmezliği devam etti.

Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların evinde yeşil-beyazlılara karşı yenilmezliği devam etti. Aslan, Konyaspor ile sahasında oynadığı 23 müsabakada 19 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Cimbom evindeki rakibiyle oynadığı son 4 müsabakayı da kazandı.

Mücadelenin 63. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. 89. dakikada ise Wilfred Zaha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirirken, mücadelenin uzatmalarında 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı yeniden topu ağlarla buluşturarak maçın sonucunu da belirlemiş oldu. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 47'ye çıkartarak 2. sırada zirve takibini sürdürdü. Konyaspor ise 18 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray 16. hafta erteleme maçında Perşembe günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Abdülkerim Bardakcı bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray’ın defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor maçında 2 attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Başarılı futbolcu bu gollerin 3'ünü ligde, 1’ini UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Abdülkerim Bardakcı 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray evindeki yenilmezliğini 26 maça çıkardı

Süper Lig’de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybeden Cimbom, bu maçın ardından oynadığı 26 lig karşılaşmasında 24 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 9 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Galatasaray ligde 6 maçtır kaybetmiyor

Ligde son Hatayspor’a mağlup olduktan sonra sarı-kırmızılılar oynadığı 6 müsabakada sadece 1 kez puan kaybetti. Aslan, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

17. dakikada Kaan Ayhan’ın sağ taraftan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu bekletmeden yaptığı vuruşla topu üstten dışarı yolladı.

20. dakikada Ndombele’nin ceza sahası içine pasında Zaha topla buluştu. Zaha’nın dar açıdan yaptığı sert vuruşta kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

27. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.

28. dakikada Cicaldau’nun ceza sahası içi sol çaprazından sert şutunda kaleci Muslera direk dibinden topu çıkardı.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu sağ kanattan atağa çıkan Kaan Ayhan’a pasını aktardı. Kaan’ın bekletmeden pasında topla buluşan Mertens’in şutunu kaleci Deniz Ertaş kurtardı.

48. dakikada Zaha’nın sağ kanattan çevirdiği topta Kerem Aktürkoğlu’nun altıpas içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Guilherme’nin sol taraftan ceza sahasına ortasında Oliveira arka direkte topla buluştu. Oliveira’nın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun devamında Prip’in vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

63. dakikada Kerem Demirbay topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı, gelişine yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

68. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kerem Demirbay topu arka direğe ortaladı. Arka direkte topa iyi yükselen Nelsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri geldi.

85. dakikada Halil Dervişoğlu araya girerek topu kazandı. Halil’in pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

90. dakikada Zaha’dan pası alan Kaan Ayhan’ın sağ kanattan yaptığı sert bir şutta kaleci Deniz Ertaş topu çıkardı. Pozisyonun devamında topu takip eden Zaha, meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 2-0

90+3. dakikada Eyüp Aydın’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0