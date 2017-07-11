İşte Beşiktaş'ın Jeremain Lens teklifi !

Beşiktaş'ın planları, Gökhan Töre’nin dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle değişti. Tecrübeli futbolcunun sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olmasını göz önünde bulunduran yönetim, bu bölgeyi 2 isimle takviye etmek için harekete geçti. Kartal’ın, kanat bölgesi için daha önce girişimlerde bulunup sonrasında orta noktada buluşamadığı için askıya aldığı Jeremain Lens’i tekrar gündemine aldığı ortaya çıktı.



2 milyon Euro önerildi



Geçen sezonu Fenerbahçe’de kiralık olarak geçiren Sunderland’li futbolcunun menacerini görüşmeye çağıran Kara Kartal’ın, bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı planladığı bildirildi.



Yönetimin, 29 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) yıllık ücret önereceği, sözleşmesindeki opsiyon bedelinin de 5 milyon Euro (20 milyon TL) olacağı konuşuluyor.