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  5. 01 Nisan 2018 15:46

Kasımpaşa Göztepe'yi evinde devirdi !

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 haftadır deplasmanda kazanamayan Kasımpaşa, Göztepe'yi İzmir'de 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Kasımpaşa Göztepe'yi evinde devirdi !
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. Milos Kosanovic'in 71. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Veysel Sarı ve 90+2'de Trezeguet'den geldi.

6 MAÇ SONRA EVİNDE KAYBETTİ

Sezonun flaş takımı olan Göztepe, Kasımpaşa'ya yenilerek evindeki yenilmeme serisinin de sonuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet alırken 2 kez de berabere kalmıştı.

KASIMPAŞA 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Göztepe'yi tek golle deviren Kasımpaşa ise kötü gidişata son verdi. Ligdeki son 4 maçında 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Kasımpaşa, sarı-kırmızılı ekibi deplasmanda devirerek haftayı 3 puanla kapattı ve puanını 34'e yükseltti.
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