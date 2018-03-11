Kayserispor'dan müthiş geri dönüş !

Süper Lig’in 25. hafta mücadelesinde Kayserispor, Kardemir Karabükspor’u konuk etti.

Maçtaki ilk golü 21. dakikada Karabüksporlu Leandrinho’dan geldi. Golün şokunu çabuk atlatan ev sahibi Kayserispor 28. dakikada Kravets’le beraberliği yakaladı. İlk yarı da başka gol olmayınca 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının hemen başında penaltı kazanan ev sahibi Kayserispor 48. dakikada Deniz Türüç’ün penaltıdan attığı gol ile 2-1 öne geçti. 56. dakikada ise Kayserispor’un ilk golübü atan Kravets tekrar sahneye çıktı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. Mücadelenin 88. dakikasında ise Karabükspor farkı Skulasson’la bire indirdi. Ancak maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 41’e yükseltirken, Karabükspor 12 puanla son sırada kaldı.