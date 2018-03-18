Kocaman'ın tepki çeken derbi istatistiği !

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılırken, teknik direktör Aykut Kocaman’ın sarı kırmızılı ekibe karşı Kadıköy’deki derbilerde sahip olduğu kötü istatistiği ise dikkatlerden kaçmadı.

19 yıldır kendi evinde oynadığı maçlarda Galatasaray’a yenilmeyen Fenerbahçe, 26. hafta mücadelesinde de yenilgi yüzü görmedi ancak ligin zirvesindeki rakibi ile farkı azaltma şansını da kaçırmış oldu.

Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de çıktığı son 5 maçtan 1 galibiyet, 4 beraberlik alan teknik direktör Aykut Kocaman ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sarı lacivertli ekibin son 20 yılda Kadıköy’de Galatasaray’a gol atamadığı üç maçta da tecrübeli çalıştırıcı Aykut Kocaman’ın imzası olması taraftarları da çileden çıkarttı.

Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’nin başında Galatasaray’a karşı aldığı 0-0’lık sonuçlar;

▪️24.10.2010 | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

▪️12.5.2012 | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

▪️22.10.2017 | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

▪️17.3.2018 | Fenerbahçe 0-0 Galatasaray