Kone'den bomba itiraf: ''Beni sayısız kez aradılar''

Fildişi Sahili asıllı Kone Sivasspor'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Hem Sivasspor, hem de kendi için yeni bir hikayenin başladığını belirten Kone, "Sivasspor bana güvendil ve beni buraya getirmek için her şeyi yaptılar. Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın" dedi.

Sivasspor'a transfer sürecine de değinen Kone, bu konuda şunları söyledi: "Beni sayısız kez aradılar ve en sonunda kulüp ile direkt iletişime geçerek buraya geldim. Gelmeden önce Spor Toto Süper Lig ile ilgili bilgim vardı. Süper Lig'de birçok Fildişi Sahilli oyuncu oynuyor. Başkana da söyledim; Sivasspor'da 2 sezon önce forma giyen Djakaridja Kone benim akrabam. Gelmeden önce kulüp hakkında ondan da bilgi aldım." Kırmızı beyazlı taraftarlara da seslenen Kone, takıma her zaman destek olmalarını istedi, "Bir futbolcu bir takımın kaderini deştiremez. Futbol bir takım oyunu. Ben de bu takımın hedeflerine ulaşması için de elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.