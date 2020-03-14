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  5. 14 Mart 2020 20:49

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı gol pozisyonu

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışma yaratan bir gol pozisyonu yaşandı. Konyasporlu Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun topu tokatladı. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından 'gol değil' kararı verdi.

Konyaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı gol pozisyonu
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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir gol pozisyonu yaşandı.

Müsabakanın 15. dakikasında gelişen Konyaspor atağında Skubic'in ortasına uzak direkte topla buluşan Ömer Ali kafayı vurdu, Harun topu güçlükle çıkardı. Konyasporlu futbolcular topun çizgiyi geçtiği yönünde itirazlarda bulunsalar da maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR'a gitti ve gol olmadığını belirtti.

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Bu karar sonrasında Konyaspor resmi Twitter hesabından paylaşım geldi. Topun çizgiyi geçtiği yönünde bir paylaşım yapan yeşil beyazlılar, "Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir" ifadelerine yer verdi.

Golün tanımı : Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir. pic.twitter.com/nL7PSiuj56

— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 14, 2020 KONYASPOR'DAN 'İŞTE O AN' PAYLAŞIMI

Konyaspor resmi hesabı daha sonra ise "İşte o an" başlığıyla pozisyonun görüntüsünü paylaştı.

İşte o an! ???? pic.twitter.com/m2sTJGlAPF

— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) March 14, 2020

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