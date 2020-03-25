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  5. 25 Mart 2020 20:18

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'den ilk açıklama !

Koronavirüs nedeniyle hastanede bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama geldi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'den ilk açıklama !
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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan Fatih Terim, ‘’İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede gözetim altında tutulan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Terim,  şu ifadeleri kullandı: ‘’O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum.’’

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fatih terim , koronavirüs
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