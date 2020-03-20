Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil açıkladı! Tüm takımlar ligin ertelenmesini istedi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs depremi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ertelenen Türkiye Ligi ile ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil bir açıklamada bulundu.

"PLAY-OFF SİSTEMİNE GEÇEBİLİRİZ"

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: "18 kulüp başkanı da ligin ertelenmesini istedi. Eğer bu süreç uzarsa, ligleri hızlı bitirmek adına play-off sistemine geçilebilir."

"17 NİSAN'DA LİGE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Mehmet Sepil: "Her şey normalleşirse 17 Nisan'da liglere başlayabiliriz."

"İLK SENARYO LİGLERİ OYNATMAK"

Mehmet Sepil: "3 tane senaryo var. Her şey yolunda gider, bu korona vakasını ülke olarak hızlı atlatırız, ligler de hızlı başlar, 8-10 maçı hızlı şekilde yerine getiririz. Şampiyonlar ve düşenler belli olur, lig biraz gecikerek, planlandığı gibi biter. Bu ilk senaryo."

İKİNCİ SENARYO PLAY-OFF SİSTEMİ

Mehmet Sepil:"2. senaryo, hem ülkemizde hem Avrupa'da oluşan koşullardan dolayı liglere başlamak uzayabilir. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi, şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir."

ÜÇÜNCÜ SENARYO LİGLERİN TECİL EDİLMESİ

Mehmet Sepil: "Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir."

