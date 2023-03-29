Kulüpler Birliği Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçları için kararını verdi

Kulüpler Birliği toplantına katılan 11 takımın 7’si, Hatayspor ve Gaziantep FK'nın maçlarının oynanmamış sayılmasından yana görüş bildirdi.

Kulüpler isteklerini TFF’ye gönderecek ve TFF, UEFA'dan tavsiye isteyecek.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen 2 kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı. TFF ne karar alırsa kulüpler olarak bunu anlayışla karşılayacağız. Hayırlısı olsun. TFF'nin bu zamana kadar yaptıklarını başarılı buluyorum. Önceki iki yönetimle karşılaştırıldığında siyahla beyaz kadar fark var." dedi.

'Gaziantep ve Hatayspor'un maçları geçersiz sayılsın' diyenler;

- Beşiktaş

- Trabzonspor

- Adana Demirspor

- Kasımpaşa

- Antalyaspor

- Ankaragücü

- İstanbulspor

'TFF'nin kararı uygundur' diyenler

- Fenerbahçe

- Galatasaray

- Giresunspor

- Kayserispor