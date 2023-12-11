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Madrid'in yıldızı Beşiktaş'a geliyor

Madrid'in yıldızı Beşiktaş'a geliyor
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Beşiktaş yönetimi Atletico Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan Javi Galan için girişimlere başladı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Süper Lig’deki kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş transfer harekatında hız kazandı.

Siyah-beyazlılar Atletico Madrid'de süre almakta zorlanan tecrübeli sol bek Javi Galan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

 Yaz transfer döneminde 5 milyon euroya Madrid ekibine transfer olan Galam sadece 7 maçta forma giydi ve sadece 157 dakika sahada kalabildi.

Etiketler Beşiktaş Hasan Arat beşiktaş ara transfer madrid'in yıldızı
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