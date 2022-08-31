Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu

Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli, 2.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer oldu

Ümraniyespor maçının ardından Montella ile tartışan Mario Balotelli, daha sonra özel bir jetle Adana'dan ayrılmıştı. Mavi Şimşekler'in İtalyan yıldızının yeni durağı artık resmen belli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Adana Demirspor'un yıldız santrforu 2.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer oldu. Balotelli, İsviçre ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.