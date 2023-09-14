Okan Buruk'un basın toplantısı yarım kaldı

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'un basın toplantısı, Galatasaraylı futbolcuların "sulu şakası" yüzünden yarıda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek."

"OYUN OLARAK FARKLI DEĞİŞKENLİKLER OLABİLİR"

"Oyun olarak farklı değişkenlikler olabilir, orta sahada, defansta, forvette. Birçok şey deneyeceğiz. Haftalar geçtikçe, maç içerisinde karar vereceğiz. 4 tane orta sahamız var, Kaan Ayhan'ı da orada destek olarak kullanıyoruz. Birçok oyuncumuzu farklı yerlerde kullanabiliriz. Önemli olan oyunu, şablonu oturtmak. Oyuncularımızın kalitesini sahaya doğru şekilde koyarsak şampiyonluğun en kuvvetli adayı, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı hedefleyen bir Galatasaray olacak."

"KONTRATLA İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADIK"

"Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz."

TOPLANTI SONUNDA SULU ŞAKA

Okan Buruk'un basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada oyunculardan tecrübeli çalıştırıcıya sulu şaka gerçekleştirildi. Bir hayli ıslanan Okan Buruk, basın toplantısını esprili bir şekilde bitirmek zorunda kaldı.