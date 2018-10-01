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  5. 01 Ekim 2018 14:37

Philip Cocu yönetimin istifa talebini reddetti

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor karşısında aldığı 3-0’lık hezimetin ardından Başkan Ali Koç’un Teknik Direktör Phillip Cocu ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Philip Cocu yönetimin istifa talebini reddetti
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Sarı-Lacivertli takımın patronunun Hollandalı çalıştırıcıya, “Tablo hiç iç açıcı değil. Bu maçtan sonra artık seni savunmamız da zor. Takımın önünün açılması için yeni bir kan gerekiyor. En iyisi senin istifa etmen” diyerek, görevini bırakmasını istedi. Ancak Cocu’nun bu teklife sıcak bakmadığı ve görevine devam edeceğini bildirdiği ifade edildi. Başkan Koç’u bugün önce yönetim ile bir görüşme yapacağı ardından da Phillip Cocu ile biraraya gelerek bir görüşme daha yapacağı ve yine istifasını vermesini isteyeceği kaydedildi.

 
 

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