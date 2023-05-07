Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Beşiktaş iddiası

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1 yendiği maç sonrası Beşiktaş'ın sezonu tamamlayacağı puanı tahmin etti.

Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor engelini de geçerek zirve inadını sürdürdü. Mücadelenin ardından Rıdvan Dilmen, müsabakayı değerlendirdi. Ünlü yorumcunun Beşiktaş tahmini ise sosyal medyada gündem oldu. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sezon sonundaki puanını tahmin etti.

'BEŞİKTAŞ'IN İKİNCİLİK OLASILIĞI YÜKSEK'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e övgüler yağdıran Rıdvan Dilmen, Siyah-Beyazlıların hoca değişikliği konusunda geç kaldığını söyledi. Siyah-Beyazlıların ligin ikinci yarısının lideri olduğunu belirten Dilmen, takımın şampiyonluk şansına da değindi. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının zor olduğunu belirten ünlü yorumcu, ikincilik olasılığının ise yüksek olduğunu kaydetti.

Beşiktaş'ın gelecek sezon yapacağı birkaç önemli transferle şampiyonluğun en önemli adayı olabileceğini belirten Rıdvan Dilmen, "Tünelin ucu Beşiktaş için aydınlık" ifadelerini kullandı.

"78-80 PUANLA BİTİRİR"

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sezonu tamamlayacağı puanı da tahmin etti. Siyah-Beyazlıların 78-80 puana ulaşacağını söyleyen Dilmen, takımın ortaya koyduğu oyunun gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.