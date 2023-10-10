  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Samsunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig ekibi Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaştığını açıkladı.

Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve istediği sonuçları alamayan Samsunspor, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı.

Samsunspor yeni hocasını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Samsunspor takımın başına Markus Gisdol'un geldiğini açıkladı.

Samsunspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

SAMSUNSPOR'DA MARKUS GİSDOL DÖNEMİ
54 yaşındaki Alman teknik direktör, kariyerinde Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotif Moskova takımlarında görev yaptı.

Etiketler Samsunspor samsunspor teknik direktör markus gisdol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı
Üniversite hastanesinin yoğun bakımında hastaya cinsel istismar
İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı
Erdoğan açıkladı, AK Parti'ye yakın isim itiraz etti
Bunu yapan patron işçisine 4 maaş tazminatı öder!
Baba Vanga’nın ortadoğu kehaneti gerçek mi oluyor ?
İşte ülke ülke çalışma ve yıllık izin süreleri
Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı
Hamas’ın katledip cesedini ifşa ettiği genç kadının son görüntüleri
Sıfır otomobilde ezber bozan kampanya: 25 bin TL'lik yakıt hediye!