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  5. Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Karagümrük'e transfer oldu

Serdar Dursun Fatih Karagümrük'te

Serdar Dursun Fatih Karagümrük'te
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Fenerbahçe, Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'un, Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'e transfer olduğunu duyurdu. 

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada, ''2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz'' ifadelerine yer verdi.

"YUVANA HOŞGELDİN SERDAR DURSUN"
VavaCars Fatih Karagümrük resmi hesabından transferi şu şekilde duyurdu;

Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz. 

2021 yazında Darmstadt'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla 64 maçta 19 gol 9 asist kaydetti. 

Etiketler Fatih Karagümrük SK fatih karagümrük fenerbahçe serdar dursun transfer
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