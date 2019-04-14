SON DAKİKA Volkan Demirel ve Hasan Şaş birbirine girdi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi ortalık karıştı. Karşılaşma öncesi iki takım ısınmak için sahaya çıktığı sırada Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile Galatasaray antrenörü Hasan Şaş arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, deplasman tribününde bulunan Galatasaraylıları selamlamak için Fenerbahçe'nin ısındığı yarı sahaya gidince tribünlerde gerilim yaşandı. Tribünlerden Hasan Şaş'a yabancı madde atıldı.

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, oluşan gerilim sonrasında Hasan Şaş'ın yanına giderek kendisini uzaklaştırmak isteyince ikili arasında gerilim yaşandı. Bu sırada Fenerbahçeli taraftarlardan Hasan Şaş'a yönelik küfürlü tezahüratlar geldi.