St. Etienne Başkanı Caiazzo'dan Comolli hakkında ilginç açıklama

Fenerbahçe'nin futbol direktörü Damien Comolli ile ilgili Saint Etienne dönemine ilişkin ortaya çıkan detaylar sarı lacivertli taraftarlar arasında tepki çekti.

Fenerbahçe'ye yaptığı transferler eleştiri konusu olan Comolli'nin Saint Etienne'de çalıştığı dönemde transferdeki başarısızlıklarına ilişkin önemli detaylar paylaşıldı.

Saint Etienne Başkanı Caiazzo, Comolli ile çalıştığı dönem için yaptığı açıklamada "Geçen yaz 22 milyon €’muzu 7 futbolcu almak için harcadı. Bunlardan sadece 1 tanesi bizim seviyemizde. Ona kulübün anahtarlarını teslim ettik ve şimdi bedava transfer peşindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Comolli 2008-2010 yılları arasında Saint Etienne'de çalışmıştı

Caiazzo, Comolli'nin diyaloğa kapalı bir insan olduğunu savunmuştu. İşte o sözler;

"Futbolda biraz tevazulu olmalısınız ama Damien karşılıklı diyaloğa tamamen kapalıydı. İlk sezonunda transferde son söz onundu ve teknik direktör Alain Perrin’in istediği bazı oyuncuları almadı. Damien onun patronuydu"

(Yeni Şafak)



